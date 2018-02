Pärnakad nägid haltuurat tegevat liinibussi

AS Sebe Pärnu osakonna juhataja Rein Laanemets ütles Pärnu Postimehele, et esimene tagasiside oli telefonikõne: kas nad teavad, et keegi teeb linnavahel oma bussiga haltuurat. Pärnu Postimees sõitis kaasa tunnise ringi number 17 bussiga. Linlasi üllatas bussi valge värvus, aga arvamused olid soosivad.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk märkis, et bussijuhi sõnutsi polevat tema seisukohalt paremat bussi olemaski. "Uksekaamerad ja ekraanid on niivõrd selged, et tal on täielik pilt ukseavades toimuvast. Bussijuhi enda töötingimused on paremad: praegustel bussidel pole kabiinis kütteradiaatorit, mistõttu juhi üks kehapool külmetab. Testimisel on selgunud, et peeglid pole sellise asetusega, mis Pärnus võimaldaks peatuses täielikult äärekivi juurde sõita. Hanketingimustega pole lubatud kasutada ust, mis avaneb väljapoole. Tagaukse lehed ei tule salongi sisse, vaid avanevad välja ja see takistab peatuses trotuaari ääres peatumist, kuna lumevaalu tõttu ei saa väljapoole avanevat ust avada," loetles Kärpuk.