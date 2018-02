Need kaks filmi võivad purustada rekordi

E. L. Jamesi erootilise bestselleri ekraniseeringu kolmas osa “Viiskümmend vabastatud varjundit” on viimane vaatus kahe kuulsa armastaja kirglikust ja keerulisest lembeloost. Kui Ana Steele kohtus kompleksides ja rikutud ärimehe Christian­ Greyga, süttis nende vahel leek, mis muutis alatiseks mõlema elu. Kolmas peatükk jätkub noorte abiellumise ja mesinädalatega.

Avanädala esimese paari päevaga oli sarja kolmandat filmi käinud Apollo kuues kinos kogu Eestis vaatamas juba üle 6000 inimese – seda on märgatavalt rohkem võrreldes eelmiste osadega. Üks põhjusi võib Stüfi arvates peituda selleski, et külastajatele on korraldatud eriüritusi.