Täna toimub Pärnus infopäev inimestele, kes ei talu gluteeni

Antson sõnas, et gluteenivaba toitumisega seoses levib palju infot, mis aga ei ole alati tõene. Infopäeval tuleb juttu sellest, millal on dieedipidamine õigustatud ja millal mitte. Sõna võtavad gastroenteroloog Karin Kull ja toitumisnõustaja Maire Vesingi. Messil on võimalik degusteerida ja osta gluteenivabu tooteid.

Antson rääkis, et gluteenitalumatuse korral tuleb menüüst eemaldada rukis, nisu, kaer ja oder. Ta täpsustas, et muidu võiks kaera tarbida, aga enamasti jahvatatakse seda samas veskis teiste terviljadega ja sellisel juhul on tegemist ristsaastunud tootega, mis talumatutele ei sobi. Kaer on lubatud vaid juhul, kui sel on gluteenivaba toote märk peal. See tähandab, et veskis, kus seda jahvatatakse, pole kunagi olnud grammigi nisu või teisi teravilju ja kaer on kasvatatud teistest teraviljapõldudest eemal.