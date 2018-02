Kihnlaste hülgepirukaid said turismimessil juba eile otsa

Vesik kõneles, et Kihnu leib, sai ja räimerullid on niisamuti alati kuum kaup. Leibki sai eile otsa, aga seda toodi täna juurde.

SA Pärnumaa Turismi projektijuhi assistent Getter Koobas jagas muljeid, et Pärnumaa ettevõtteid osaleb messil 30 ligi ja rahvast-sagimist nende ümber on palju. Suur huvi valitseb peagi algava spaanädala vastu. Küsitakse Pärnumaa sündmuste kohta. Mõni tahab midagi konkreetset, näiteks maakonna kaarti. Koobase sõnade järgi olla üks külastajaist just märkinud, et ema palus Pärnumaa infot ja voldikuid.