Rahvas valis Sindi õpilasfirma üle-eestilisel laadal oma lemmikuks

Kaisa rääkis, et nad ostavad puuvillasest riidest kotid ja kujundavad need veinikorkide-markeritega eriilmeliseks. Talle endale meeldib väga riidekotte kasutada ja ta tahab neid teistelegi pakkuda, et taaskasutust soodustada, kuna planeedil ei jagu ressursse lõpmatult.

Noor ettevõtja kõneles veel, et ettevõtlusõpetus on koolis ette nähtud, kuna ta õpib Sütevakas sotsiaalklassis. Kursuse läbimise eeldus on, et tuleb luua õpilasfirma ja käia oma välja mõeldud tootega laatadel.