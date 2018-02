Värsked pildid: Pärnu uus bussijaam seest

Paljud asjad Pärnu uues bussijaamas on Eestiski esimesed. Näiteks bussijuhtide puhkeruum teisel korrusel, mis tõsi, on veel sisustamata. Mujal sellist tuba pole ja kui järgmise sõiduni jääb pikk vahe, peavad bussijuhid aega veetma rooli taga istudes või kaubanduskeskuses jalutades.

Hoone ise on niisamuti esimene nüüdisaegne, just bussijaamaks projekteeritud. Tallinna bussijaam on pärit nõukogude ajast ja Tartu oma moodustab osa kaubanduskeskusest.