Vabaerakond küsib elanike soovide eiramise kohta

"Haldusreformi käigus tõusis vajadus arvestada elanike soove külade haldusterritoriaalset kuuluvust muuta küll korduvalt esile, kuid enamikul juhtudel jäi see lahenduseta. Kõige kuulsam selline juhtum puudutab Pärnu külje all olevat Sauga alevikku ja veel viit küla, mis liideti Tori vallaga," ütles Herkel. Tema kinnitusel valitseb probleem näiteks Amblaski, kus tõmbekeskus on pigem Tapa linn kui praegune Järva vald. Arupärimise esitaja meenutas, et peaminister Jüri Ratase ütlust mööda ei saanud haldusreformi käigus väiksemate asustusüksuste soove arvestada, kuid 2018. aastast tekib võimalus neid lahendusi otsida.