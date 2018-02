Sõudjad-aerutajad jäid teatemaratonil esimesena poodiumilt välja

45. Tartu maraton toimub juba sel nädalal. Võistluse direktor Indrek Kelk läbis pühapäeval 63kilomeetrise raja ja jäi nähtuga rahule. "Esimesed 50 kilomeetrit rajast on väga heas seisus. Elva lähistel on kaks–kolm kehvemat lõiku, aga need saame pühapäevaks kindlasti paremaks teha. Kui maratoni põhisõidud toimunuks täna, oleks need peetud väga ilusates oludes," ütles Kelk üleeile.