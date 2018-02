Video ja galerii: uuest bussijaamast läks teele esimene buss

"Oleme tulemusega väga rahul, see vastab meie ootustele. Latt oligi kõrgele seatud ja see on kaarega ületatud," ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk.

Linnapea tänas ettevõtluse arendamise sihtasutust, Pärnumaa omavalitsusi ja PÜTKi panuse eest uude bussijaama. Meer soovis kõigile töötajatele mugavaid töötingimusi, linlastele ja külalistele mõnusat bussijaama kasutamist. "Ajakohane ja äärmiselt mugav," kõlas meeri kommentaar.

Pärnu Postimehele meenutas Kosenkranius, et mäletab väikese poisi east, kuidas koos vanaemaga sai bussijaamast Tallinna onule külla sõidetud. "Elasime Karja tänaval, hea ligidal oli tulla, aga neid bussijaamu ei anna võrrelda," tõdes ta.

Nii linnapea kui linnavolikogu esimees Andres Metsoja rõhutasid, et tegemist on kolmanda maakonnaülese projektiga pärast loodusmaja ja Lottemaad, kus kõik Pärnumaa omavalitsused on üksmeelselt kaasa löönud. Järgmine ühisettevõtmine on maakonda seitsme uue bussiterminali rajamine ja ühe jaamahoone nüüdisajastamine.

Bussijaama avamise järel saadeti üheskoos liinile kell 6.35 väljunud buss Tõstamaale, roolis Raido Vilur, keda Hansa Bussiliinide ASi dispetšer iseloomustas kui pikaajalise töökogemusega kohusetundlikku bussijuhti. Pidulikkuse rõhutamiseks lõigati läbi päevakohane lint tekstiga "Pärnu uus bussijaam 14.02.2018 kell 6.30", millest osalistele ja varastele sõitjatele jagus tükikesi mälestuseks.

"Kui tahad jumalat naerma ajada, räägi talle oma plaanidest," ütles PÜTKi juht Kärpuk. "Meie soov oli bussijaam käima panna, mis ei tähenda, et kõik kohe sujub. Igasugune kriitika on teretulnud, negatiivne torgib tagant, positiivne julgustab, tagasiside on oluline." Moodsas keeles on bussijaamas alanud prooviperiood, mille käigus kõrvaldatakse puudused. Kogu kompleksi pidulik avamine tuleb Pärnu päeval, 8. aprillil.