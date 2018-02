Pärnumaal avastati enim keskkonnarikkumisi kalanduses

"Üks probleemsemaid teemasid aastast aastasse – see ei ole ka 2017. aastal vähenemise märke näidanud – on selguseta kuuluvusega püügivahendid. Nende asjade lahendamine on väga ressursimahukas nii töö kui muus mõttes, nagu näiteks püüniste hoiustamine ja hävitamine," märkis kalakaitseosakonna juhataja Indrek Ulla.

"Püüame oma kohaloleku ja järelevalvega rikkumisi võimalikult palju ennetada. Samal ajal peame arvestama tõsiasjaga, et riigisektor järjest kahaneb ja keskkonnainspektsiooni koosseis on kahe aastaga vähenenud 14 inimese võrra. See tähendab, et peame olema ühtaegu kokkuhoidlikud ja efektiivsed," sõnas keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.