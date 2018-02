Senitundmatu helilooja võitis kaks üleriigilist marsikonkurssi

Marsside leidmiseks kuulutasid nii heliloojate liit koostöös Port Artur Grupiga kui kaitsevägi välja eraldi konkursi eri žüriiga. Juhuslikult võitis mõlemad avalikkusele senitundmatu helilooja, 80aastane Paul Särel, kellele muusika on olnud terve elu hobi.

Särel ütleb, et talle on tegemist uskumatute sündmustega ja ta vajab aega toibumiseks. "Tänan kogu südamest rahvusvahelist žüriid, kes mind usaldas ja nii kõrgelt tunnustas," sõnas võitja.

Tõsiasi, et Särelil pole akadeemilist muusikalist kõrgharidust ja ta ei kuulu heliloojate liitu, ei saanud võidu pälvimisel takistuseks. "Kuna konkurss oli anonüümne, tuli võitja isik üllatusena kõigile asjaosalistele, kuid võin kinnitada, et heliloojate liidu ja Port Arturi konkursi puhul oli žürii võitja suhtes üksmeelne. Žürii tõstis esile teose leidlikku taktimõõtu, arusaadavust ja vastavust klassikalise piduliku marsi põhimõtetega, mis ometi suutis oma lihtsuses veenda," kommenteeris heliloojate liidu esimees Märt-Matis Lill.

ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik tõi esile fakti, et tänu sellisele konkursile sündis 14 sümfoonilist lühiteost, ja kiitis võistluse ideed ja teostust. "Kindlasti väärib tunnustust erakapitali initsiatiiv toetada Eesti muusikaelu arengut," ütles Hallik.

Kaitseväe peadirigent ja kaitseväe orkestri ülem Peeter Saan osales ainsa erandina mõlema konkursi žüriis. Võitu kahel konkursil kommenteeris Saan järgnevalt: "Mõlemad võidutööd lähtusid piduliku ja rivimarsi marsimuusika žanrite klassikalistest ülesehitustest ja kaanonitest, mis on sellise muusika kirjutamisel on väga olulised. Ka meloodiad olid väga kaunid ning väikeste üllatustega. Hindamisel oli tähtis seegi, et mõlemad võidutööd oleksid rakendatavad: rivimarsi järgi peavad saama sõdurid marssida ja piduliku marsiga peab saama avada üritusi ja seda peab olema võimalik esteetiliselt nautida."