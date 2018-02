Andres Herkel: Valimisringkondade arv ja suurus on tähtsad

Riigikogu valimisi saadab kord-korralt süvenev probleem: valimisringkondade ebavõrdne suurus. Ideaalis peab ringkondade suurus ja seal jagatavate mandaatide arv olema enam-vähem sarnane. Meil pole see juba ammu nii. Tallinna ümbruse kiire kasvu ja ääremaade tühjenemise tõttu on erinevused väga suureks läinud. Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas on 14 mandaati, aga Lääne-Virumaal vaid viis. Erinevus on peaaegu kolmekordne. Valimisõiguslike elanike arv neis ringkondades oli 2017. aasta lõpus vastavalt 131 333 ja 45 402 inimest.