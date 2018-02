Vändra rattaässad ajavad end välismaal vormi

Taaramäe märgib oma ametlikul Facebooki lehel, et ei olnud Murcia ühepäevasõidul veel vormis ja see tuleb tänavu aegamisi.

"Läinud laupäeval sõitsin Murcia klassikut. Vorm polnud sama mis aastal 2015, kui õnnestus üritus kinni panna, aga ega ma imesid oodanudki, sest tean kindlalt, et pole veel vormis. See aasta tuleb vorm aegamisi, sest talv polnud nii hea, kui oleks võinud. /.../ 14.02–18.02 stardin juba Ruta del Soli velotuuril. Ka sellelt sõidult karikas kapis olemas 2012 II koht. Eks näis, kuidas see aasta kujuneb," kirjutab Taaramäe sotsiaalmeedias.