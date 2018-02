Ettevõtja mõtleb “AKd” vaadates, kuidas töötajaid tööle panna

Ettevõtja põhidogma on Kursi sõnutsi see, et ta riskib oma raha­, tervise, ajaga, sest ei tee tööd kaheksa tundi, vaid just nii palju kui vaja. “Selles suhtes müts maha kõigi ees, olgu ta lasteaiajuhataja või tisler,” tunnustas ta väikeettevõtjaid, kes on ettevõtluse alustugi. Suuri, üle 250 töötajaga ettevõtteid võib Kursi andmetel Eestis loendada mõnisada. Väikesi ja keskmisi leidub kümneid tuhandeid.