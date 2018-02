Eesti Laulu finaalis on koguni kaks pärnakate lugu

Teises poolfinaalis pääsesid žürii ja telepubliku hääletuse tulemusel finaali Nika lauluga „Knock Knock”, Frankie Animal looga “(Can't Keep Calling) Misty”, Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) lauluga „Young” ja Evestus looga „Welcome to my world”. Rahva hääletuse tulemusena pääsesid viiendana finaali Eliis Pärna ja Gerli Padar lauluga „Sky”. Hääletajaid oli esimeses voorus kokku üle 10 000. Teises voorus helistati ja saadeti sõnumeid üle 8000 korra.