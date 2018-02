Pidupäevadel on ühistransport tasuta

Pärnu linnavalitsus otsustas, et ühistranspordi kasutajatele võimaldatakse kõigis Pärnu linnabussides tasuta sõit 23. ja 24 veebruaril. Foto on illustreeriv.

Pärnu linnavalitsus otsustas, et ühistranspordi kasutajatele võimaldatakse kõigis Pärnu linnabussides tasuta sõit 23. ja 24 veebruaril. Oluline on silmas pidada, et tasuta saab sõita vaid AS Sebe teenindatavatel liinidel, mitte lähiliinidel, mida teenindab ATKO, ja muudel maaliinidel.