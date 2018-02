Lapsed saavad osaleda liikluskoolitusel

Koolituseks on välja arendatud programm "Peatu, vaata, lehvita", mis tõstab lapse liikluses osalemise teadlikkust teooria ja praktilise koolituse kaudu.

Eelmisel aastal sai jalakäijana vigastada 55 kuni 13aastast last, neist 40 protsendil juhtus õnnetus reguleerimata ülekäigurajal.

Tänavu on toimunud 24 liiklusohutuskoolitust 416 algklassiõpilasele või koolieelikule. Koolitus on osalejatele tasuta ja koolitajad on valmis tulema kõikjale Eestis. Lisainfot ja aegade broneerimine aadressil volvoestonia@volvo.com.