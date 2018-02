Väike virtuoos mängis etenduse pala esimest korda

Kõnealusele Eesti Vabariigi 100. aastapäeva muusikakonkursile laekus 85 videoette­astet 8–14aastastelt andekatelt klaveri­mängijatelt ning Pärnu maakonnast valis žürii ainsana peapreemia vääriliseks Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 6.b klassi õpilase Vaikmaa esituse. See tähendab, et ta peab mängima nimiosa Pärnus, kui siin tuleb kontsertetendus “Klaveriloomad. Elu muusikas”. Kõikjal riigis­ toimub kümme etendust ja igas neist on nii-öelda oma laps nimiosas.

Kajando ütles, et ta juhendatavale meeldivad Rebase klaveripalad: ta on neid igal aastal mitu selgeks õppinud. Poiss on musikaalne ja töökas, teda on hea konkursile saata.