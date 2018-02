Kurb tahmapõlengute rida sai jätku Sindis

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi sõnutsi on ilmade külmenedes tahmapõlengud hirmuäratavalt sagenenud. "Kui paar nädalat tagasi tuli päeva jooksul teade ühest tahmapõlengust, siis viimastel päevadel on põlengute arv kahekordistunud. Hoiame hinge kinni, et mõni maja tahma tõttu maha ei põleks," rääkis ta.