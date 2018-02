Mees soovib leida tema lemmikut purenud koera omaniku

Kui mitmekümnekilone koer tema terjerit purema hakkas, hüppas Voll pureja turjale, kuni too väikese koera enda lõugade vahelt lahti lasi. Ta haaras oma koera sülle ja tõmbas ennast kägarasse, et koera kaitsta. "Koer oli šokis, niutsus ega lasknud ennast puudutada," sõnas Voll.

Kui mees lõpuks püsti tõusis, märkas ta, et pureja ja tema omanik olid neist juba paarikümne meetri kaugusel. Voll ei mäleta, et rünnanud koera jalutanu temaga ühtegi sõna vahetanud oleks. Seega loodab ta, et pärast kirjutist võtab koeraomanik temaga ühendust ja juhtunu arutatakse läbi. Voll on veendunud, et seda poleks juhtunud, kui omanik ei oleks koera pika rihma otsas jalutanud.