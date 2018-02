Vambola Paavo: Milleks seista paaniliselt kiirraudtee vastu?

Pärnumaal läks Rail Balticu trassi maha joonistamine suhteliselt lepase reega, aga niipalju kui hiigelprojektil on pooldajaid, leidub vastaseidki.

Hiljuti reisisin tööasjus Poolas ja kasutasin sealse raudteefirma teenuseid. Sain kogemuse võrra rikkamaks ja võin kinnitada, et reis oli tõesti meeldiv. Poola rongid on täpsed, puhtad ja kiired. Sellistest me Eestis unistame.