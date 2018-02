Noorte elu kahel eri sajandil: labidaajast kosmoseaega

Kund oli nooruspõlves talumees. Ärgata tuli hiljemalt kell kuus, et kohe usinalt tööde kallale asuda. "Praegu on kosmoseajastu, minu noorusajal oli labidameeste ajastu," rääkis vanahärra.

Slugen tutvustab ennast kui üsna tavalist tänapäeva noort. Kuigi äratuskell on tal koolipäevadel sätitud kell 6.30 tirisema, tuleb tema emal siiski kell 6.50 tulla tütart maast lahti lööma. "Mul ei ole tahtejõudu, et hommikul kooli minna. Õhtuti jään liiga hilja magama, sest mul on halb komme vahel isegi kella kolmeni öösel telekat vaadata ja telefonis passida," rääkis Slugen.

Hommikusöökigi ei jõua koolinoor tihtilugu süüa, sest kogu aeg on kiire. Vaevu jõuab ta äratada väikeõe, et too koeraga õue jalutama kupatada, ja pakkida koolikoti, kui tuleb juba bussile joosta. Koolipäevad on rutiinsed, meelt lahutatakse suheldes ja nutimaailmasse sukeldudes.