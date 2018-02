Juubelipidustusi Pärnus turvavad lisajõud

"Näiteks liiklus on suletud, et tagada üritusel osalevate inimeste ohutus," tõdes linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks.

Politseijaoskonna juht toonitas, et Pärnus on olukord endiselt turvaline ega ole põhjust arvata, et see peaks muutuma. "Samas linnas toimub mitu üritust ja inimestel tuleks neil päevil varuda liiklemiseks aega ja kannatust," tuletas ta meelde.