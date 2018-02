PJK ja Vändra sihivad kõrgeid kohti

Nagu Pärnu kunstmuruväljakul treenivale ja mängivale Pärnu Vapruse­ meistriliiga meeskonnale valmistab PJK tiimilegi palju pea­valu libe­ plats. “Ainuke mure on väljak­, mis on külmunud, kõva ja praegu meenutab pigem liuvälja. Muid ette­heiteid ei ole: tegime korraliku ettevalmistuse ja poisid on tublid,” tunnistas PJK peatreener Igor Prins.