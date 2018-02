Galerii: sadakond eri valdkonna inimest õmbles Eestile kingi

PKHK ühiskingitust esitledes rääkis kutseõpetaja Erna Gross, et Eesti riigi 100. aastapäev on meie kõigi pidu ning see loob meile võimaluse anda ja saada kingitusi. "Lapitekk ja sellel kujutatu on märk sellest, et meie väike riik läheb meile korda. Tema tegemised, olemised panevad meid muretsema või rõõmust rõkkama," selgitas Gross.