Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on Pärnu Eesti Vabariigi sünnilinn ja linn kannab seda tiitlit suure auga. "Pärnule on 23. veebruar oluline, kuna just sel õhtul kuulutati Endla teatri rõdul välja Eesti Vabariik. Täna on kogu Eesti ja Eesti sõprade pilgud Pärnul. Suurte pidustustega tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva," lausus Kosenkranius.