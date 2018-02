President Kersti Kaljulaidi kõne Eestimaa Päästmise Komitee liikmete ja Hugo Kuusneri monumendi avamisel

Sellega öeldi Eestis esimest korda välja see, mida varem ei olnud keegi avalikult ja nii suure rahvahulga ees saanud välja öelda:

See on suur hetk iga rahva loos, kui ta deklareerib oma iseolemist ja soovi hakata vabalt ja oma parema äranägemise järele riiki ehitama.

See Eesti hetk oli 100 aastat tagasi ja määras meie maa saatuse igaveseks. Sellele järgnev on ikka ja alati seotud Eesti Maanõukogu vanematekogu otsusega, selle vaba Eesti riigi alguse manifestiga, mis siin Pärnus esimest korda ette loeti.

Päästekomitee liige Konstantin Päts on kirjutanud: „Iseseisvuse väljakuulutamine oli kui vanne ja tõotus. Tema sundis paljusid selle eest ohvreid tooma, tema häbistas nõrku ja andis julgust kahtlejatele. Tema lõi meile riikliku keskkoha ja toetuspunkti võitluses.“

Nii oli. Me pidime tooma ohvreid ja võitlema oma iseseisvuse eest vabadussõjas, nõutama tunnustust oma riigile, kui veel meie tulevikku ei usutud. Kuid me tulime toime, tulime toime ka siis, kui läksime läbi okupatsioonide pimeda öö. Me täitsime seda vannet, mis loeti ette Endla rõdult 100 aastat tagasi.