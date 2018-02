Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse kõne „EV 100” kontsertaktusel

Eesti Vabariigi sünnilinn Pärnu! Oleme täna Eesti rahva ja kogu maailmas elavate Eesti sõprade tähelepanu fookuses. Põhjus on ilmselge – just neil hetkedel täpselt 100 aastat tagasi kogunesid kodanikud ja rahvuslikult meelestatud väeosad Pärnu Endla teatri ette, et kuulata Päästekomitee liikmete Konstantin Pätsi, Jüri Vilmsi ja Konstanin Koniku koostatud „Manifesti Eestimaa rahvastele“. Jahedas õhtupimeduses, tõrvikute valgel ja lippude lehvides kuulati advokaat Hugo Kuusnerit, kes kõlava häälega kandis Eesti iseseisva demokraatliku vabariigi sünnitunnistuse rahvale ette. Järgmisel päeval kuulutati Vabariik välja Tallinnas ja mujal Eestis, päev hiljem okupeerisid noore vabariigi Saksa keisririigi väed ...

Pärnakad on tõeliselt uhked selle üle, et Pärnu on meie riigi sünnilinn. Mida me täna tunneme? Pärnakate ja eestlastena oleme kindlasti uhked selle üle, et meil on iseseisev ning vaba oma riik, mis tähistab homme 100. aastapäeva.

Oleme tänulikud oma esivanematele, kes ei põlanud ära saksa soost kirjakeele õpetajaid, kes tegid meist kirjaoskaja rahva. Rahvusliku ärkamise ajal tekkis tulevasel Eesti territooriumil tugev rahvuslik identiteet, mis määratles meid rahvana ja oli eeldus hilisema iseseisva rahvusriigi tekkele. Hoolimata sellest, et vanad Euroopa riigid selliste rahvusriikide tekkimist ei sallinud ja kõigil rahvustel oma riiki luua ei õnnestunud.

Oleme uhked oma sõjaväelaste ja lahingutesse läinud lihtsate inimeste – meie kangelaste üle, kes võitlesid Eesti vabaduse eest, eriti meie kuulsusrikkas ja võidukas vabadussõjas. Või õiguskorra kaitsjate ja päästjate üle, kes iga päev päästavad elusid ja tagavad ühiskonna turvalisuse.

Tunneme uhkust riigimeeste ja diplomaatide üle, kes on läbi ajaloo juhtinud meie riiki nagu laeva tormisel merel tänapäeva, Euroopa riikide sekka ja turvatunnet pakkuva NATO vihmavarju alla. Tunneme austust teadlaste, õpetlaste ja õpetajate vastu, kes on andnud kaaluka panuse maailma teadmiste varamusse, parandanud rahva elujärge ja andnud edasi meile oskust kasutada kogu maailma tarkust. Või oma riigi sportlaste üle, kes toonud Eestile kuulsust olümpiamängudelt või muudelt spordivõistlustelt. Meie seast on tulnud suurepärased Eesti näitlejad, muusikud, heliloojad, kirjanikud ja kunstnikud, kes on meie kultuuri tuntuks teinud kogu maailmas ja katnud meile rikkaliku vaimutoidu laua.

Oleme uhked lihtsate tööinimeste üle, kes on ehitanud üles Eesti riiki nii pärast vabadussõda kui ka pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal. Kõigi meie inimeste üle, kes teevad oma tööd südamega, vabast tahtest ja armastusest oma riigi vastu. Peame lugu eestlastest, kes olid sunnitud sõja eest põgenema laia maailma ja kandsid edukalt eestlust oma südames ja tegudes, kaugel paguluses. Oleme tänulikud nendele Eesti sõpradele ja liitlastele, kes meid on alati toetanud.

Vahel me eksime, vajame tuge, lohutust ja kaastunnet. Näiteks siis, kui koos paljude Euroopa riikidega kaotasime aastakümneteks oma riigi iseseisvuse. Ometigi leidsime jõudu ja nutikust taastada üheskoos riigi iseseisvus, võita meile tehtud ülekohus, hüüdes kogu maailmale Heinz Valgu sõnadega: "Ükskord me võidame niikuinii!"

Oleme enesekriitilised, pahandame oma poliitikute ja riigiga. Kuigi soomlased kiidavad meie kiiret edu viimase veerandsaja aasta jooksul ning Läti ja Leedu vaatavad meie peale kadestavalt alt üles, hüüatame ometigi mõttes politseinikult trahvikviitungit saades või poes viinahinda lõunanaabrite omaga võrreldes need juba meie rahva käibefraasiks muutunud sõnad: „Kas me sellist Eestit siis tahtsimegi?!“ Pole midagi, kriitiline suhtumine aitab muuta meid ja ühiskonda paremaks: jätkuks tahtmist vaid argumenteeritult arutleda ja oskust kuulata teisi.