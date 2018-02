Kirik küsib katuseraha

Eliisabeti koguduse diakon ja organist Jaanus Torrim ei pidanud paljuks ronida kiriku pööningule, et näidata, kui kulunud on vanad­ katust kandvad puitkonstruktsioonid ja palju need uuendamist nõuavad.

Eesti riik annetas Pärnu Eliisabeti kirikule 70 000 eurot katuse remondiks, aga see on ainult pool vajaminevast summast ja nüüd koostab kogudus palvekirja linnavalitsusele, et see eraldaks katuse tarvis niisama palju kui riik.