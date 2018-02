Poolakad näitavad kodus võimu

Eesti parimana on Argo Vooremaa Haapsalust kuldlaevastikus seitsmendal kohal. Pärnu jahtklubi lipu all seilavatest sportlastest on edukaim juunioride maailmameister Rasmus Maalinn, kes hoiab hõbelaevastikus seitsmendat positsiooni ja Melvin Aasav on 21.