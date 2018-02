Vanim kettagolfimeister: Kas ma just 100aastaseni mängin, aga 99ni kindlasti

Nagu ajalugu on näidanud, on discgolf Eestis äärmiselt populaarne ja meistrivõistluste kohad müüakse välja kui soojad saiad. Tänavugi oli huvilisi tunduvalt rohkem kui võistlustele pääses. Selleks, et suuremal hulgal kettagolfareil oskusi näidata õnnestuks, võisteldi kahe päeva asemel kolmel.