Spaajuhid hoiavad Soome turistidel silma peal

Tervise ravispaahotelli käekäiku läinud aastal mõjutas maist novembrini väldanud põhjalik remont. “Piltlikult öeldes olime kõige magusama osa hooajast tellingutes,” põhjendas Tervis Spaa Grupi juhatuse liige Jaan Ratnik, et just seetõttu jäi külastajate number varasemast madalamaks. Ratnik arvab, et osa kliente peatus mõnes muus paigas, aga osa jättis suve­pealinna sõidu üldse ära.