Pärnus mõõdeti tuulekülma 31 kraadi

Täna on Eestis valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm temperatuuriga –10 kuni –17 kraadi. Rannikul ja saartel on kohati pilvisem ja sajab lund, on pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul 3–8 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 6–11 meetrit sekundis, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –12 kuni –17 kraadi, rannikul paiguti –10 kraadi.