Pärnumaa reformierakondlased valisid endale juhi

Aseesimeesteks said riigikogu liikmed Toomas Kivimägi ja Jüri Jaanson.

Talviste on ka Pärnu linna reformierakondlaste juht, Pärnu linnavolikogu liige ja Kaja Kallase büroo juht Euroopa Parlamendis Brüsselis.

Talviste ütles, et erakonna eesmärk on 2019. aasta riigikogu valimiste võit Pärnumaal. Selleks on