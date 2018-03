Lennujaamale hakatakse otsima projekteerijat

AS Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Priit Koff vastas Pärnu Postimehe pärimise peale, et kohalik omavalitsus ehk Tori vald on väljastanud lennuvälja projekteerimise tingimused, mille alusel kuulutatakse lähiajal välja hange projekteerija leidmiseks. “Projekteerijalt oodatakse kuue kuu jooksul lõplikku projekti koos ehitusloa taotlemisega. Siis järgneb hanke väljakuulutamine ehitaja leidmiseks,” rääkis Koff.