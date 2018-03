Maaliinidele tulevad uued bussid

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) on välja kuulutanud riigihanke, leidmaks bussifirmad, kes hakkaksid teenindama Pärnu maakonda. Foto on illustreeriv.

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) on välja kuulutanud riigihanke, leidmaks bussifirmad, kes hakkaksid teenindama Pärnu maakonda. See tähendab, et maaliinidele on oodata tuleval aastal uusi ja moodsaid busse.