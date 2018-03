Kihnu väinast läbitrügimine võtab Virvel aega

Laevaühendust korraldava AS Kihnu Veeteede juhataja Andres Laasma ütles täna hommikuste andmete järgi, et Munalaiu sadamas on veetase miinus 75 ehk 75 sentimeetrit tavalisest piirist allpool ja jätkuv langus võib laevaühenduse pidamise muuta kriitiliseks.

"Hommikul esimese reisi ajaks on jääkanal külmunud ja madal veeseis ei luba laeval kiiresti sõita. Päeva peale on kanal vaba, aga kümmekond minutit on siis reisiaeg pikem," märkis Laasma.

"Kui on vähem vett kiilu all, on laeva jõudlus väiksem," tõdes AS Saarte Liinide Kihnu, Munalaiu ja Manija sadamakapten Jaanus Jürivete.