Kodusid külastanud päästjad ei avastanud Pärnus suuri rikkumisi

"Rõõm oli tõdeda, et neis kodudes, kuhu sisse saime, oli suures plaanis tuleohutusega kõik korras," rääkis Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. "Mitmes puuküttega elamus oli olemas ka töökorras vinguandur, mille omamine pole praegu kohustuslik."

Päästeameti üle-eestilise kontrolli ülevaatest selgub, et sageli pole koduomanikel ette näidata kutselise korstnapühkija akti. Veerand kontrollitud kodudest on olnud sellised, kus pole suitsuandurit. Mitmes kodus leiti katkisi kütteseadmeid ja ohtlikke elektrijuhtmeid. Mitmel pool on olnud elektrisüsteem ülekoormatud: sama pikendusjuhtmega töötavad pesumasin, pliit, külmkapp ja veekeetja.