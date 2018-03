Abilinnapea Meelis Kukk andis aru, et näiteks lasteaiaõpetajate palk kontakttunni kohta on muusikakooli pedagoogidega võrreldes isegi väiksem. Samuti selgitas ta, et muusikakooli õpetajate palka on kahel eelmisel aastal eelistempos tõstetud ja mitu õpetajat osaleb Pärnu orkestri töös täiskohaga.