Juhtkiri: Uuel sajandil vanamoodi

Ei mõistnud vastasrind sedagi, kuidas niigi madalapalgaliste teenistuse kärpimine majandussurutise ajal nii kiiresti käis ja kuidas nüüd selle taastamine ja tõstmine sedavõrd aeglaselt kulgeb. Koalitsioonile omakorda ei mahtunud pähe, et osa muusikakooli õpetajaid suudab täiskohaga kaasa teha linnaorkestris. Kuhu nad selle raha panevad, et ikka on veel vähe? Suure osa elust muusikuna tegutsenud Helme soovitas linnavalitsusel muusikakoolile vajaminev suhteliselt väike summa leida, sest sealsed õpetajad peavad oma taseme hoidmiseks teistest rohkemgi pingutama ehk harjutama. Rahanduse abilinnapea Meelis Kukk kinnitas, et töötasude puhul kaasatakse kõik pooled ja leitakse lahendus. Siiski jäi muusikakooli õpetajate kurb kiri vastuseta.

Eelarvega seoses nähti musta kassi läbi jooksmas Tõstamaa osavalla ja Pärnu linna vahelt. Osavalla juht Toomas Rõhu esitas arve, mis pidi kinnitama “Aktuaalses kaameras” kõlanud linna süüdistuste alusetust. Seepeale vastas Kukk napisõnaliselt, et numbrid Tõstamaaga ei klapi, aga iseseisvalt poleks Tõstamaa suutnud edasi minna. Volikogu esimees Andres Metsoja arvas, et linn ja Tõstamaa ei peaks üksteisele näpuga näitama. Eelarve võeti vastu 22 poolthäälega, selle kriitikud jätsid hääletamata.

Maha hääletati Reformierakonna nn Korobeiniku eelnõu, mille mõte oli tuua komisjonides tagasi lükatud eelnõu läbirääkimiseks volikogu saali, kui vähemalt kaks komisjoni liiget on seda toetanud. Koalitsioonist leiti, et vähemuse seisukohtade ärakuulamine suures saalis on küll üle mõistuse tahtmine. Ehk endiselt on volikogus vähemus ja enamus. Menševikud ja bolševikud. Ühine tegutsemine Pärnu huvides on teisejärguline. Uuel sajandil vanamoodi.