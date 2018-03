Ajakirjanikud otse-eetris: peomeeleolu võinuks jätkuda kauemakski

Ajakirjanikud leidsid üksmeelselt, et Eesti 100. aastapäeva peo järellainetust võinuks tunda veel lõppevalgi nädalal. Ehk oli asi selleski, et 23. ja 24. veebruari sündmused olid pälvinud palju eelreklaami ja peo lõppedes tekkis küsimus, et mida on meil veel pidutseda.

Tauniti liiga suure tähelepanu pööramist presidendi vastuvõtul osalenud inimeste riietusele, mistõttu kutsutud ise jäid varju. Pärnu ürituste puhul kiideti rahvapeo suurt lava ja arvati, et pidu võinuks kesta kauemgi. Kuna inimesed viibisid üsna pikka aega külma ilmaga väljas, oleks soovitud rohkem soojenduspunkte, kus kuuma teed rüübata.

Aktsiisitõusude vastane aktsioon Lätis on avalikkuses põhjustanud vastakaid reaktsioone. Kritiseeritud on selle korraldamist vabariigi aastapäeval. Samal ajal ei olnud tegemist pelgalt alkoralli, vaid üldisema protestiga valitsuse aktsiisipoliitika vastu, mille tõttu viivad Eesti elanikud oma raha Lätti, kus mõnigi kaup on Eesti omast odavam. "Valitsus peaks sellest aktsioonist aru saama, et inimestele on liiga tehtud ja midagi on viltu," arvas Keskküla.