Briti tenorid laulavad Pärnus serenaadi

Kontserdi korraldajate teatel on Briti ansambli kava vaimukas kombinatsioon ooperiklassikast, muusikateatrist ja esinejate originaalloomingust, mis on saanud võtmeks publiku südamesse. Nende kavast leiab naistepäeva puhul sulneid aariaid ja armastuslaule. Iga kontsert sisaldab endas lõbusat lava-show’d ja kohustusliku leivanumbrina esitatakse publiku hulgast valitud daamile serenaad.

Ansambel alustas tegevust 2002. aastal ja nende eesmärk on leida klassikalises muusikas midagi uut, mis iseloomustaks just 21. sajandi tenoreid. Esinetud on koos selliste muusikaliste partneritega nagu Royal Philharmonic Orchestra, Sting, Katherine Jenkins, Lionel Richie.