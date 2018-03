Vändra kihelkonna ajalugu jõudis kaante vahele

100 artiklit Eesti vanemast ajakirjandusest sisaldav kogumik toob lugeja ette Vändra kihelkonna ajaloolised sündmused, isikud, paigad ja olukirjeldused 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi esimese pooleni. Põhja-Pärnumaa vallast teatati, et 230-leheküljelise raamatu on illustreerinud Vändra gümnaasiumi õpilased Juta Perteli juhendamisel.

Kaarnakiwi juhataja Kalle Gastoni sõnade kohaselt pole sarja "Kihelkondlikud kihelused" esimene raamat juhuslikult Vändra kihelkonnast. "Just Vändra juurtega on terve plejaad ärkamisaegseid ühiskonna- ja loomeinimesi, paljuski tänu kellele me tänavu oma riigi suurt juubelit pühitseme," rääkis Gaston.