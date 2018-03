Galerii: Vändra lähedal avati kohaliku päästekomando uus hoone

Siseminister Andres Anvelt märkis avamisüritusel, et päästeametil on ohutuskultuuri kasvatamisel ülioluline roll just kogukonna koolitamisel ja inimeste ühendamisel. "Oleme aina rohkem investeerinud olmetingimuste parandamisse ja heasse varustusse, aga kindlasti peame enam investeerima meie kõige tähtsamasse varasse, inimestesse. Minu kui siseministri prioriteet on algavatel riigieelarve strateegia läbirääkimistel sisejulgeoleku ja eelkõige päästjate palgatõus," rõhutas Anvelt.