Juhtkiri: Teine elu Eestis

Inglise abielupaari Philip ja Sonya Eastwoodi elu Tahkurannas on ilmekas näide, kuidas Eestis on võimalik luua tükike oma harjumuspärasest keskkonnast Ühendkuningriigis. Ehtne Inglise telefoniputka, punane kuninglik postkast ja kahur on tõeliselt inglaslikud komponendid, kui arvestada veel peremehe pikaajalist sõjaväelasekarjääri. Investeeringud meretagusel kodumaal võimaldavad siin palgatööd tegemata ära elada ja järgida just sellist stiili, mis endale meeldib. See on kiitus Pärnumaa loodusele ja elukeskkonnale.