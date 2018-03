Inglise telefoniputka Tahkuranna metsas

Nüüdseks on Eastwoodide 2006. aastal Tahkurannas valminud talus juba omajagu asukaid. Inglaste hoole all on 14 parti, trobikond kanu, viis hane, neli kitse, kaks lammast, kolm kukke ja koera ning vasikas. “Tahaks kohe sea ka võtta, aga peame ootama, kuniks gripp on taandunud,” tõdes Philip.