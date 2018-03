Džässlauljatarid teevad Pärnu linna aukodanikule kummarduse

"Aitäh, Valter Ojakäär" on kolme Eesti lauljatari, Helin-Mari Arderi, Ivi Rausi-Haavasalu ja Liina Saare tänuavaldus Eesti džässi suurkujule. Kolme muusiku nägemus ja tõlgendus saavad kokku ühel helikandjal.

Ojakääru lood on ajatud ja igihaljad, puudutades hinge ja pannes silmad särama. Need laulud aitavad mõista elu ja selle saladusi. Kes ei teaks laulu "Olematu laul" või "Üks väike laul" või "Mäng"? Kõik need ja teisedki koguti nüüd kokku albumile "Aitäh, Valter Ojakäär!"