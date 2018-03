Ajakirjanikud otse-eetris: õllekohvriga olematul sillal

"Aktsiisitõusu saab alati põhjendada seismisega inimeste tervise eest, kuid meie kultuur ei ole jõudnud veel sinnamaale, et inimesed loobuksid alkoholist. Aktsiisitõus ei ole lahendus, vaid ühiskonna areng ja hoiakute muutumine aja jooksul," arvab Laine.

"Valitsus tegi valearvestuse, mida ei taheta tunnistada. Kuna juuakse niigi, siis võiks see raha laekuda Eestile," lisas Habakuk.

Ajakirjanikud olid üksmeelel, et alkoholiaktsiis on millegipärast paljude arvates üks olulisemaid teemasid, mis lõhestab ühiskonda. "Väga huvitav, et just see teema kõige muu olulise juures just see, mis toob inimesed välja protestima," ütles Laine.

Arutati kolmandast sillastki. Laine tõdes, et kolmas sild Pärnu jõel Pärnu linnas on jõudnud isegi kaugemale kui mõni aasta tagasi. Algatatud on detailplaneering, uuritakse, kuidas liiklust korraldada ning rajada silla peale- ja mahasõit nii, et need jääksid linna maale.

"Teeme planeeringu ära, et võimaluste avanedes sillaehituseks valmis olla, aga selles neliaastakus me silda veel ei näe," rääkis Laine. "Veel üks sild üle Pärnu jõe aitaks leevendada Ülejõe, Tallinna maantee ja eriti Rääma tänava liikluskoormust."