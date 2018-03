Andekas jetisportlane vajab tippu jõudmiseks abi

Nii palubki ta portaalis abi, et jõuda muretult sihini. "Mulle on olulisel kohal kool, kus minu õpitulemused on suurepärased. See tähendab, et võistlushooajal peaksin lendama tihedalt lennukiga kooli ja võistluste vahet, samuti on kulukas mööda maad jetit võistluspaikade vahet transportida," selgitas Üpraus.