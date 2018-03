Jõuedemonstratsioon: võrkpallurid võtsid kindla võidu ja tõusid tabeli tippu

Pärnu loots Avo Keel arvas enne tänast matši V olley.ee-le, et Saaremaa ei väärata. "Ma ei näe põhjust, miks peaksid RTU ja Jelgava Saaremaa vastu nahast välja pugema. Ja olgem ausad, isegi kui nad seda teeksid, sellest ilmselt ei piisaks ja Saaremaa võtaks ikka oma," kommenteeris peatreener. "Meie peame teise koha säilitamiseks koguma kahest mängust kaks punkti, sellega saame vast hakkama. Aga meilgi on võimalus esikoht endale võtta ja ka väike võimalus on siiski võimalus. Meeskond on terve ja heas vormis."